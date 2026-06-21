◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本4-0チュニジア(21日、モンテレイ)

日本がグループステージ第2戦でチュニジアに4-0で快勝。この日の解説を務めた元日本代表の本田圭佑選手が試合の流れについてコメントしました。

この試合、日本は前半4分に鎌田大地選手がゴールを決め開始早々に先制点。前半31分には上田綺世選手が相手のまたを抜くゴールで2点目を奪いました。

後半に入ると10分、日本は最後尾でゆっくりボールを回し試合のペースが落ちると本田選手は「言っても2-0で勝っているので。本当はもっとチュニジアが来ないといけないんですよ。だからこれでも全然問題ないんですよ。3点取らないといけない決まりはないので」と解説します。

さらに日本の余裕を持った攻撃に「こういう試合も大事ですよ。日本はW杯で格上とばっかり試合しているので、ずっと強い相手と最近W杯戦っているじゃないですか、だから劇的なシーンとか劇的な引き分け、劇的な勝利とかがあってこういう試合が物足りなくなりがちだと思うんですけどこういう試合を難なく勝つことが今までもそんな簡単にしてきていないので、それはそれですごいことなんですよ」とコメントしました。

日本はその後、後半24分に伊東純也選手がキーパーとの1対1を制し3点目、さらに後半38分に上田選手が4点目を挙げ、4-0で勝利しました。