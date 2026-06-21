◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

MF田中碧（リーズ）は今大会初先発でフル出場。MF佐野海舟（マインツ）とボランチコンビを組み、後半のMF伊東純也（ゲンク）のチーム3点目につながる縦パスなど持ち味の攻撃力を十分に発揮した。「凄く大きな勝ち点3と思いますし、グループステージを突破する上で、ルール上3位まで行けるという中での今日の勝利というのは非常に重要だと思います」と喜んだ。

W杯の第2戦は過去1勝3分け3敗と日本の“鬼門”だった。「第2戦がなかなか勝てていないというのは分かってはいたので、そういう意味では大会を通しての勝ち点3も大きいですし、日本代表として改めて自分たちの課題を克服したという意味で非常に良い勝ち点3だったかな」と強調し、「第1戦と違って準備期間も短いですし、そう簡単ではないですし、相手も前節負けて今節に懸けてくる思いはあった中で、自分たちが受けに入らずに（試合に）入れたのはすごく良かった」と分析した。

今大会はケガのため代表入りを逃した三苫薫（ブライトン）の代わりに背番号「7を」つける。試合前には三笘と連絡を取っていたそうで「個人的にはいろんな、一人じゃないんで、戦っているのは」と特別な思いを背負って戦ったことを明かした。「もっともっとできることもありますし、より良いパフォーマンスもできると思うので、また引き締めて次やれればいいかなというふうに思います」と次戦へ切り替えていた。