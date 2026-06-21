◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２５）が、チームトップ６勝目を懸け先発し、５回２／３、９６球を投げ３安打無失点、７奪三振で降板した。

初回先頭・岡林にストレートの四球で出塁を許したが、続く鵜飼をフォークで三ゴロ併殺打。さらに石伊をスライダーで空振り三振に仕留め無失点で立ち上がった。２回も１死から四球を与えたが、後続を連続三振で斬った。

３回は３者凡退。４回は１死から石伊にこの日初安打を許し、続く細川の左前打で１死一、二塁のピンチを招いたが、後続のサノーを中飛、福永を空振り三振に抑え得点を与えなかった。

５回も再びテンポ良く３者凡退。６回は先頭・岡林に右前打、続く鵜飼の二ゴロで１死二塁としたが、石伊をスライダーで空振り三振。しかし、続く４番・細川にこの日３つ目の四球を与えたタイミングで降板となった。２番手の船迫は迎えたサノーを三ゴロに打ち取り、井上のピンチを救った。

前回１４日の西武戦（ベルーナ）では５回２／３を６安打１失点で５敗目を喫していた左腕。

降板後は、「２試合続けて回の途中で降りてしまったことが悔しい。細川選手のところで任せてもらい勝負したけれど、結果的に四球を出してしまった。反省するところは反省して、また次の試合に向けて調整します」とコメントした。