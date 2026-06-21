◆パ・リーグ オリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）

西武が４回に打者一巡１０人の猛攻を見せ、交流戦明け最初の３連戦を２勝１敗のカード勝ち越しで終えた。交流戦前から合わせて、８カード連続の勝ち越しとなった。

打線は攻撃前に円陣を組み挑んだ両軍無得点の４回、１死一、三塁からドラ１・小島大河捕手が右前適時打を放ち先制する。２死一、二塁となってからは平沢大河内野手が中前適時打を放ち、“Ｗ大河”の適時打で２点を先取した。

再び２死一、二塁としてからは、渡部に京セラドームの左翼スタンド５階席に飛び込む５号３ランが飛び出し、追加点を奪った。

先発・渡辺勇太朗投手は６回８５球を投げ１奪三振、６安打３四球３失点で４勝目。自身の連続ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上を投げ自責３以下）を５戦連続とした。

１、２回と連続で３者凡退。３、４回はそれぞれ１安打ずつ打たれたが、無失点で終えた。

味方が４回に５点を先取し５点リードで迎えた５回、先頭の紅林に右翼手の頭上を襲う二塁打、続く杉沢に右中間への２ランを浴び２点を返される。その後、若月にも左中間を破る二塁打を打たれ、１死二塁としてから、山中にも左中間への適時二塁打を許し、さらに１点を失った。

７回はウィンゲンター、８回は篠原響、９回は甲斐野央がゼロに封じて、レオ軍団が逃げ切った。