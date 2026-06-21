◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアを４―０で下した。

日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足ヒールで合わせて先制。前半３１分にＦＷ上田綺世が右足ミドルシュートで２点目を決めた。後半２４分にはＭＦ伊東純也が３点目。同３８分に上田が自身２点目となるチーム４点目を奪った。１試合４発は日本のW杯史上最多記録となった。

ＭＦ田中碧（リーズ）はボランチとして大会初出場でフル出場し、完封勝利に貢献した。小学生時代からの幼なじみで、負傷で選外となったＭＦ三笘薫（ブライトン）の背番号７を継承して臨み「戦っているのは１人じゃない。もっともっとできることもあるし、より良いパフォーマンスできると思う」と語った。

◆田中に聞く

―この勝利をどう受け止めてますか。

「すごく大きな勝ち点３だなと思います。グループステージを突破する上で、ルール上は３位まで行けるという上では、今日の勝利というのは非常に重要だと思います。自分たちにとってもＷ杯の第２戦はなかなか勝ててないと分かってはいたので、大会通しての勝ち点３も大きいし、日本代表として改めて自分たちの課題を克服したという意味では、非常にいい勝ち点３だったかなと思う」

―第２戦の難しさは、選手の中でかなり気を引き締めた部分があったか。

「第１戦と違って準備期間も短いですし、そう簡単ではないですし、相手も前節に負けて、今節にかけてくる思いというのはあった中で、自分たちが受けに入らずに入れたというのはすごく良かったかなと思う」

―背番号７をつけて躍動した。どんな思いでプレーしたか。

「試合前も（三笘と）連絡を取ってましたし、個人的にはいろんな…、一人じゃないんで、戦ってるのは。もっともっとできることもありますし、より良いパフォーマンスできると思う。また引き締めて次やれればいいかなというふうに思います」