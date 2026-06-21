梅雨のランチに！5分で完成「梅味うどん」4選

なにかとバタバタしがちな休日、5分でできる梅味のうどんはいかがですか？さっぱりしていてジメジメした梅雨の休日におすすめです。色々なバリエーションがあるので、お好みのうどんが見つかるはず。

▼ 常備食品の納豆と卵を入れて

加熱したうどんに納豆と梅を混ぜて、卵の黄身も加えます。めんつゆなどで味つけすればできあがり。納豆と卵を入れることで、食べごたえもアップしますね。



▼ しらすたっぷりぶっかけうどん

釜揚げしらすをたっぷりのせたぶっかけうどんは、梅とめんつゆでさっぱり味に。大葉ものせることで、この時期らしい味わいに。



▼ 白だしとオリーブ油で和洋折衷

めんつゆではなく白だしとオリーブ油で味つけすることで、うま味はありながらも少し洋風な味わいに。梅の酸味と白だしのうま味がよく合います。



▼ まろやかな豆乳もおすすめ

豆乳とめんつゆを混ぜてつゆを作り、うどんの上に梅をのせればできあがり。豆乳を使うことで、まろやかなおいしさが楽しめます。







食欲がない日も梅の酸味で食べやすくなりますね。冷たいうどんから温かいうどんまでご紹介しました。ぜひ、お好みのうどんを見つけて作ってみてください。