梅雨のランチに！5分で完成「梅味うどん」4選
なにかとバタバタしがちな休日、5分でできる梅味のうどんはいかがですか？さっぱりしていてジメジメした梅雨の休日におすすめです。色々なバリエーションがあるので、お好みのうどんが見つかるはず。
▼ 常備食品の納豆と卵を入れて
加熱したうどんに納豆と梅を混ぜて、卵の黄身も加えます。めんつゆなどで味つけすればできあがり。納豆と卵を入れることで、食べごたえもアップしますね。
▼ しらすたっぷりぶっかけうどん
釜揚げしらすをたっぷりのせたぶっかけうどんは、梅とめんつゆでさっぱり味に。大葉ものせることで、この時期らしい味わいに。
▼ 白だしとオリーブ油で和洋折衷
めんつゆではなく白だしとオリーブ油で味つけすることで、うま味はありながらも少し洋風な味わいに。梅の酸味と白だしのうま味がよく合います。
▼ まろやかな豆乳もおすすめ
豆乳とめんつゆを混ぜてつゆを作り、うどんの上に梅をのせればできあがり。豆乳を使うことで、まろやかなおいしさが楽しめます。
食欲がない日も梅の酸味で食べやすくなりますね。冷たいうどんから温かいうどんまでご紹介しました。ぜひ、お好みのうどんを見つけて作ってみてください。