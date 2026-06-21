◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間21日の大会10日目、グループE&F第2節の4試合が行われました。

F組の日本はチュニジアに4ゴールで快勝。前半早々にMF/FW鎌田大地選手が2試合連発となる先制点を決めると、MF/FW上田綺世選手はW杯初得点を含む2ゴールの活躍を見せました。

もう1試合はオランダがスウェーデン相手にゴールラッシュで快勝。FWコーディ・ガクポ選手が2ゴールを決めるなど大量5得点で今大会初勝利を挙げています。

2試合の結果、F組はオランダが勝ち点4で首位。日本が同じく勝ち点4で2位となっており、第3節では勝ち点3で3位のスウェーデンと激突します。

E組ではドイツが後半アディショナルタイムの得点でコートジボワールに逆転勝利し、グループステージ突破決定。エクアドルとキュラソーの一戦はスコアレスドローとなり、両チームともに今大会初の勝ち点を獲得しています。

▽21日結果 ※日本時間

【E組】

ドイツ 2-1 コートジボワール

エクアドル 0-0 キュラソー

【F組】

オランダ 5-1 スウェーデン

日本 4-0 チュニジア

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2−2 オランダ21日 第2戦 ○4−0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン