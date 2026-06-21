◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）

巨人の先発マウンドにあがった井上温大投手が、6回途中無失点での降板となりました。

初回の先頭には全球ボールで四球を与えた井上投手。それでも後続を併殺に取るなど、打者3人で抑えます。これを援護すべく、巨人打線は初回から奮起。ダルベック選手のタイムリーで1点を先取しました。

援護を受けた井上投手は、3回まで無安打ピッチング。4回には1アウト1、2塁のピンチを招くも、決定打を許さず無失点イニングを重ねました。ここまで1点差と僅差の展開となっていましたが、4回裏には泉口友汰選手がソロホームラン。リードを2点に広げ、井上投手は5回のマウンドも三者凡退に抑えました。

それでも6回には先頭・岡林勇希選手にヒットを浴び、ゴロの間に進塁を許します。その後、2アウトまで追い込むも、細川成也選手に四球を許し降板が告げられました。

マウンドで悔しそうな表情を浮かべた井上投手。続く2アウト1、2塁のピンチは2番手・船迫大雅投手が抑え、無失点としました。

この日の井上投手は、5回と2/3で96球を投げ、被安打3、奪三振7、与四球3、無失点。現時点でチームトップとなる6勝目の権利を手にしています。