政策金利の1％への引き上げ。1％は31年ぶりの高い水準ですが、輸入インフレを抑える円安の是正に効果はあったのでしょうか。

【写真で見る】記者会見中の円相場に変化？ 発言の影響を検証

物価高に歯止め 日銀 政策金利を「1％」へ引き上げ

16日、政策金利を1％に引き上げた日銀。大きな目的の一つは、物価高に歯止めをかけることです。

日本銀行 植田和男総裁（3月12日 衆・予算委）

「過去と比べて為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面がある。こうした点を念頭に置いた上で、適切に金融政策を運営してまいりたい」

為替の変動が物価に影響しているという総裁の言葉の通り、今の物価高の大きな要因は円安。

本来、日銀が利上げに踏み切れば、為替市場では円高が進むのが通常です。

日銀が本格的な利上げに踏み切った2024年7月。政策金利を0.25％へ上げた時、セオリー通り、円高が進む中、植田総裁がこんな発言をしたのです。

日本銀行 植田和男総裁（2024年7月31日）

「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」

「引き続き金利を上げる」。この発表をきっかけに円相場は急騰。1ドル＝155円台から、一気に149円台に。発言のニュアンス一つで、市場は大きく動きます。

果たして今回の発表はどんなニュアンスなのか。植田総裁の入院に伴い、急きょ代理として会見に臨んだのは内田副総裁です。

発言のニュアンス受け…記者会見中にも円相場に変化

リアルタイムで為替レートのわかる金融会社で、発表が円相場にどう影響しているか検証しました。

外為どっとコム総合研究所 宇栄原宗平 為替アナリスト

「内田副総裁がどういう話し方で、どういうワードを使って見解を示すのか、そのワードの部分も気になる」

日本銀行 内田眞一副総裁

「（政策金利を）1.0％程度へと変更する」

会見が始まった当初は、利上げということもあり、為替チャートは円高へ進む⻘色に。ところが...

日本銀行 内田眞一副総裁

「物価上昇率が2％に近づいていることを踏まえますと、これを2％程度の水準で安定させていく」

副総裁のこの言葉で、為替チャートは、みるみる円安を表す赤色に。

外為どっとコム総合研究所 宇栄原宗平 為替アナリスト

「今回、この発言が焦点の部分だった。『基調的物価が2％に近づいている』ということで、そこを考えると円高要因にはまだなり得ない。利上げペースとしては、まだ慎重に見ていると受け止められる」

“日銀が今後の利上げに慎重な見解を示した”と市場は受け止めたというのです。

円安止まらず161円台に 片山財務大臣が市場を“けん制”も…

円安に歯止めをかけるはずだった日銀の利上げ。しかし17日、アメリカの中央銀行にあたるFRBの声明を受けてさらに円安が加速したのです。

記者

「歯止めのかからない円安は、ついに歴史的な水準が視野に入りました。市場では政府・日銀による、為替介入の可能性も意識されています」

円相場は19日未明に161円80銭台へと下落。39年ぶりの円安水準を目前に…

片山さつき 財務大臣

「投機的な動きがあれば、断固とした措置をとることに尽きる」

市場をけん制しましたが、為替相場は動きませんでした。

利上げの効果が見えないまま、家計の重荷になるのが変動型の住宅ローンです。

アキュラホーム池袋店 野粼雅人 店長

「『家って将来、金利どうなるんですか』と聞かれることが圧倒的に増えた」

モゲチェックの試算によると、例えば5000万円を35年ローンで借り入れた場合、月々の返済額は約6000円増加する計算です。

これから家計に重くのしかかるローンの負担増。それと引き換えに、物価高が収まる日は本当に来るのでしょうか。