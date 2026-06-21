24日に浦和競馬場でさきたま杯（Jpn1・ダート1400メートル、12頭立て）が行われる。兵庫からはトップジョッキー・吉村智洋（41）を背にサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が8枠12番で参戦予定。好メンバーがそろったが、近走の充実ぶりからチャンスは大いにありそうだ。

5日の向暑特別（A1、ダート1400メートル、10頭立て）では万全の調整で9馬身差の圧勝。前々走の重賞・兵庫大賞典では右前と左トモを落鉄しながら3着に食い込んだ。アクシデントさえなければ、2024年にJRAのオープンで勝ち鞍があるだけに力量的には通用してもおかしくない。今回は装蹄師も浦和まで同行予定。万難を排してビッグタイトルをつかみにいく。

管理する永島太郎師（52）は「体のバランスから考えて、左回りの方がプラスになると思っている。金曜日（19日）の追い切りも抜群の動きだった。楽しみを持って挑みます」と意気込む。

今年のかしわ記念（Jpn1）を制したウィルソンテソーロ（牡7＝高木、父キタサンブラック）、昨年の当競走覇者シャマル（牡8＝松下、父スマートファルコン）などライバルも強力だが、決して太刀打ちできないことはない。

23年（当時Jpn2）には兵庫所属のイグナイターも制している当競走。Jpn1格上げ3年目に偉業達成なるか、注目だ。