大相撲の横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が21日、茨城県大洗町で行われた部屋合宿の公開稽古で三段目力士と7番取った。

午前10時過ぎに1600人の拍手で迎えられるとしこやストレッチなどで体をほぐし、三段目の藤宗と7番連続で取って6勝1敗。久しぶりの実戦稽古とあり、立ち合いの当たりなどは加減していたが、痛めた左は上手やおっつけなどを試み「動いてはきているので、徐々に仕上げて精度を上げていきたい」と前向きに振り返った。

18日にパリ公演から帰国したばかりだが、前夜は大洗に宿泊し、海の幸に舌鼓を打った。「おいしかったです。同じ茨城県内ですが、稽古を公開してファンとも交流していい息抜きになりました」。

名古屋場所までは残り3週間。「悪くはない。しっかり稽古して臨みたい」と前向きに話し、24日からの大阪合宿でギアを上げていく予定。見守った師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「圧力は出てきたし先場所の感覚でないので良かった。大阪で追い込んで名古屋に入れれば。バランスが悪くなったところはよく修正できている。これからかな。出稽古を含めてしっかり稽古させたい」と話した。