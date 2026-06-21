◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4−0チュニジア（2026年6月21日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。マン・オブ・ザ・マッチ（MOM）には2得点1アシストの大活躍のFW上田綺世（フェイエノールト）が選出された。

「貢献できてすごくうれしい」

1点をリードして迎えた同31分、上田が相手の股を抜く強烈なミドルシュートをサイドネットに突き刺した。誰もが待ち望んだエースのW杯初ゴール。得点後は喜びを噛みしめるように両手を合わせていた。後半38分にも頭で流し込み、ダメ押しの4点目を奪った。

W杯での1試合複数得点は日本人初の快挙。初ゴール、2点目を鮮やかに決めるも、「最低限の仕事はできたのかな」と謙虚に語った。

スウェーデン戦に向けて「また移動しての難しいゲームになるが、自分たちの100％出せる準備ができればいい結果が得られると思うので、まずは準備に集中します」と切り替えた。