【W杯2026】渋谷スクランブル交差点、DJポリス大絶叫「交通の迷惑を考えてください！」「速やかにこの場所から移動してください！」「転倒した人がいます！」
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時から行われ、日本が4-0で勝利した。試合後、東京・渋谷スクランブル交差点は多くの人で混雑した。中には交差点中央で騒ぎ立てる人もいて、警視庁の“DJポリス”が絶叫して注意を呼びかけた。
【写真】大混乱！混雑する渋谷スクランブル交差点
この日は日曜昼の試合とあって、渋谷ではパブリックビューイングや関連イベントが多く催され、多くの青いユニホーム姿の人が見られた。
試合後の午後3時20分ごろ、記者が到着すると、歩行者の信号が青に変わると同時に走り出して中央に集まる人の姿が見られた。国旗をはためき、シャボン玉も飛んでいた。
警視庁の“DJポリス”も出動。「一部の者が騒ぎ立てるなど迷惑行為を行っているため、交通整理を行っています」と市民に呼びかけた上で「水を投げるのはただちにやめなさい！」「交通の迷惑を考えてください！」「速やかにこの場所から移動してください！」と中央で騒ぐ人に向けてマイクを使って絶叫していた。
「君たちが交差点で騒ぎ立てれば、交通の迷惑となっている。速やかに移動してください！」と強い口調で迫る場面もあれば「転倒した人がいます！」と呼び掛けることもあった。スマートフォンを向ける通行人の姿もいて、交差点は大混雑していた。
【写真】大混乱！混雑する渋谷スクランブル交差点
この日は日曜昼の試合とあって、渋谷ではパブリックビューイングや関連イベントが多く催され、多くの青いユニホーム姿の人が見られた。
警視庁の“DJポリス”も出動。「一部の者が騒ぎ立てるなど迷惑行為を行っているため、交通整理を行っています」と市民に呼びかけた上で「水を投げるのはただちにやめなさい！」「交通の迷惑を考えてください！」「速やかにこの場所から移動してください！」と中央で騒ぐ人に向けてマイクを使って絶叫していた。
「君たちが交差点で騒ぎ立てれば、交通の迷惑となっている。速やかに移動してください！」と強い口調で迫る場面もあれば「転倒した人がいます！」と呼び掛けることもあった。スマートフォンを向ける通行人の姿もいて、交差点は大混雑していた。