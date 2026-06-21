初戦のドローから切り替え、4-0でチュニジアを圧倒した

サッカー日本代表は現地時間6月20日、メキシコのモンテレイで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利を収めた。

試合後、森保一監督はチームを支えるDF長友佑都たちの働きについて「経験ある選手たちがW杯とは、ということを経験を持って伝えてくれている。我々の強みかなと思っています」と語った。

初戦のオランダ代表戦を2-2のドローで終えていた日本は、この一戦でスタメン4人を変更して臨んだ。前半4分にMF中村敬斗のクロスからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功すると、同31分にはFW上田綺世が強烈な右足シュートを突き刺して追加点を奪う。後半に入っても勢いは止まらず、後半24分にMF伊東純也が3点目を決め、同39分には再び上田がヘディングシュートを叩き込み、4-0の快勝を収めた。

この圧勝の背景には、初戦の激闘を終えた直後からの入念なアプローチがあった。指揮官は「1戦目が終わったときに、すでにコーチングスタッフから選手への2戦目への結果は伝えられていましたし、コーチ陣から伝えられるだけでなく、経験ある選手がこのW杯で、1戦目から2戦目、厳しい戦いをしてきたことを、自分の経験をもって伝えてくれていた」と明かした。

強豪オランダを相手に劇的なドローを演じたチームには、確かな充実感が漂っていた。森保監督は「1戦目が終わった時点で、勝ち点1でしたけど、いい試合できた。充実感、手応えはあったと思いますが、選手がいい緊張感を持ってこの2戦目に向かってくれたのが大きかったかなと思います」と振り返り、選手たちが高い集中力を維持して臨んだ姿勢を評価した。

チーム内での意識共有をより強固なものにしたのは、ピッチ外での長友の振る舞いだった。指揮官は「今回、動画とかでも長友がミーティングで伝えた動画とかみられたと思いますが、経験ある選手たちがW杯とは、ということを経験を持って伝えてくれている。我々の強みかなと思っています」と語り、幾多の大舞台をくぐり抜けてきた男たちの言葉がチームを支えていることに手応えをにじませた。（FOOTBALL ZONE編集部）