北中米W杯第2戦のチュニジア戦に4-0で勝利し決勝トーナメント進出へ前進

日本代表は現地時間6月20日、メキシコのモンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利を収めた。

試合後、森保一監督が取材に応じ、歴史的な一戦を振り返った。指揮官は「今日の試合、W杯1000試合目ということで記念になる試合。世界中が見てくださった試合だと思いますが、勝利で飾ることができて嬉しく思っています」と手応えを口にした。

対戦相手のチュニジアは、直前で監督交代に踏み切っており、どのような戦い方をしてくるか読めない部分があった。指揮官も「全く予想がつかない中だった」と難しさを認めたものの、チームとしての揺るぎない準備が結果をもたらした。「選手たちがいい準備をしてくれて、コーチが選手たちにプレーモデルを落とし込んでくれて、自分たちが何をなすべきか、ベストを尽くしてくれて結果につながってよかった」と、スタッフと選手が一体となった対応力を高く評価した。

ピッチ外からの力強いサポートも、快勝を後押しした。モンテレイのスタジアムには多くの日本人サポーターが駆けつけ、国歌斉唱から大きな声援を送った。さらに、指揮官が「日本人だけでなく、メキシコの方もいらっしゃったと思いますが、多くの声援を送ってくれた。ニッポンの大コールになりました」と驚きとともに振り返ったように、現地の観客をも巻き込んだ異例のホーム空間が生み出されていた。

森保監督は「メキシコの方々にも感謝しています」と語り、「日本全国、世界各国頑張っている日本人の活力になると嬉しく思います。今日の勝利で、日本各地でサッカーでも盛り上がってくれると嬉しく思います」と喜びを噛み締めた。

海外メディアからスタジアムの雰囲気について問われると、指揮官の感謝の念はさらに深まった。日本代表は今大会に向けて、このモンテレイで1週間の事前キャンプを実施。縁深い土地での戦いとなり、「メキシコの人たちがみんな暖かくて、ウェルカムな雰囲気で、よくしてもらっている、後押しをしてもらっている」と温かい歓迎ぶりを明かした。「知事もきてくださって、サポーターへの盛り上げをしてくださって、我々にとっていい土地だなと思います」と、地域を挙げた手厚いサポートに深く感謝した。

森保監督は「次、モンテレイでプレーするかは神のみぞ知るところですが、準備をしたい」と先を見据え、「モンテレイのこのスタジアムは最高によかった。思い切ってプレーできる、幸せな思いを持ってプレーできるスタジアムだった」と言及。最後は現地への敬意を込めて「グラシアス」と締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部）