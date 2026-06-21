◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

担当３年目で初めて、日本ダービーを直接取材した。１週間前から栗東で各陣営に密着。共通して聞いたのは「やっぱり特別」、「一番勝ちたいレース」という熱を帯びた言葉だった。出走馬を管理する調教師、担当する調教助手の口ぶりから伝わる熱量は、他のＧ１とは一線を画していた。

当日は９時頃に最寄り駅に到着。昨年の覇者クロワデュノールの横に「第９３回日本ダービー」と書かれた赤い垂れ幕が、改札の幅いっぱいにつり下がっていた。人々は続々と足を止めて記念撮影。私も気づけば写真に収めていた。皆、興奮を抑えられない様子で自らの本命馬について語り合っている。ある調教師から「朝から空気感が違う。ファンも含めて緊張感がある」と聞いていたが、スッと腑（ふ）に落ちた。会場に詰めかけた観客は８万４７３１人。発走の瞬間、そしてロブチェンが２冠を達成した時の地鳴りのような大歓声は、この先忘れないだろう。

２３年生産のサラブレッドは７９４４頭。そのうちたった１８頭しか出走できない。チャンスは３歳時の一度きりだ。クラシック３冠の中で最古の歴史を持つ競馬の祭典。デアリングタクトでの牝馬３冠などＧ１を１０勝（当時）していた松山騎手が「まさかダービージョッキーになるなんて…」と感極まっているのを見て、ダービーを勝つことの重みが伝わってきた。

ホースマンたちの熱い思いに触れ、ダービーへのイメージが一気に明瞭になった。この経験を糧に、競馬記者として大きく成長していきたい。（中央競馬担当・山本 理貴）

◆山本 理貴（やまもと・りき） ２４年入社。同年６月から現職。