「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差となった。

日本の強さを見せつけるかのようなゲーム。ベンチでチームメートと一緒に声をからしながら戦況を見つめた長友は試合終了後３０分のタイミングで自身のＸにメッセージを投稿した。

「まだ始まったばかり。優勝に向けてまだまだ上げていくよ」と投稿した長友。５大会連続出場のチームはまだまだ強くなっていく−。大勝直後にもかかわらず、ベテランが感じた手応えを投稿した。

ファンも「こっから更にイケイケどんどんや！！」「サッカー界の松岡修造みたいだよ」「ブラボー！」「イケイケどんどん」と即座に呼応。ムードメーカーの長友らしい発信でサポーターも盛り上がっていた。この日はスタンドで妻・平愛梨ら家族が観戦。ピッチでの勇姿を見せることはかなわなかったが、次戦へチームを鼓舞していた。