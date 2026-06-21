〈「パパが私の肛門に突っ込むと言って…」25歳でイボ痔の手術をした梅宮アンナに父・梅宮辰夫が迫った、あり得ない直談判〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

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梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、父・辰夫さんとのエピソードを抜粋してお届けする。





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メイク室で桃井かおりさんと

役者という仕事柄、撮影所に連れてってもらったこともある。

パパが主演を務めていた『帝王シリーズ』の第5作『ポルノの帝王 失神トルコ風呂』だったか、その次の作品だったか忘れちゃったけど、1970年代初めのころだから、私はまだ赤ん坊だった。

パパは衣装合わせに、バブバブ言っている私を負ぶって参加したのだ。

女をたらしこむ「すけこまし」の役なのに、現場では泣き叫ぶ私をあやしたり、甲斐甲斐しくオムツを替えたりしてたとか。

それを見て監督が血相変えて叫んだ。

「ない、ない、ない。もうこの話はなし！ すけこましがオムツなんて替えてんじゃねえよ」

あまりにイメージと違うと。それで、撮影も立ち消えになったらしい。

1975年から放送された『前略おふくろ様』の撮影現場にも、パパは幼稚園児だった私を連れて行ってくれた。

倉本聰さん原案の名作だ。主演は“ショーケン”こと萩原健一さん。ほかにも川谷拓三さんや桃井かおりさん、八千草薫さんなど共演者も豪華だった。

パパは熟練の渋い板前役で、これまでのヤクザやアウトローの役からのイメージチェンジが世間で話題になった。

忘れられないのが、桃井さんがメイク室で私と遊んでくれたこと。

「口紅ってこうやって塗るのよ」

桃井さんは自分で口紅を塗って、それをティッシュに付ける。キスマークのできあがりだ。「ほら」と、それを私に見せてくれる。

「わあ、きれい」

今考えると、すごい体験だ。

パパが私を撮影現場に連れて行ってくれたのも、芸能人としての社会科見学みたいなものだったのかもしれない。

松濤の豪邸から参宮橋のアパートに“都落ち”

パパは免疫療法や宗教には警戒心があったのに、お金にかんしては騙されやすい性格だった。

これも私が幼稚園児だったころだけど、パパはものすごい大金を騙し取られている。

何があったのか詳しくはよくわからないけど、住む家を変えなくちゃいけないほどの被害を受けたことはたしかだ。

それまでは松濤の豪邸に住んでいた。広い庭のある平屋だった。

その後、高級マンションに引っ越す予定だったけど、お金を騙し取られたことで、その話も立ち消え。なんとか次の住まいを見つけて引っ越した先は、参宮橋の3階建てアパート。とにかく古くて狭かった。玄関を開けて入ったら廊下はなくて即リビング。上り下りする際に「カン、カン、カン」と音が鳴る螺旋階段があったことも忘れられない。

「梅宮家の氷河期時代」

あのころのことを私はそう呼んでいる。

私の生活もガラリと変わった。

それまで通っていたのは「若葉会幼稚園」。三井グループが設立した幼稚園で、クラスメイトには、あの美智子さまの実家・正田家の親族がいた。とにかく裕福な家の子ばかりが通う幼稚園で、私もその一員だったわけだ。

松濤の家では、私の誕生日になると広い庭に月組さんだの、星組さんだの、とにかく園児全員を招いて、バーベキューやパーティーをしたものだった。

でも、急に参宮橋のアパートに“都落ち”。

当時小学生だった私は、幼心に「この家には友だち呼べないな」と感じたりもして、みじめだった。

今思えば、川村小学校も芸能人がたくさん通うお嬢様学校だ。当時の梅宮家にもそれだけのお金はあったんだけど、裕福な暮らしをした記憶はない。

騙されたパパのせいとまでは言わないけど、とにかく小学生のころは「暗黒時代」として、私の中で記憶されている。

獄中から届いた手紙

騙され話はほかにもある。

獄中の囚人からパパ宛てに手紙が届いたことがあった。

娘ながら「なんて話だ」と思う。

私も30歳を目前にしていたころだから、はっきり覚えている。

そこには、

「一緒に商売やりましょう」

とかなんとか書いてあった。

差出人は詐欺で捕まった犯罪者。詐欺師の言うことなんか、もちろん聞く必要なんてない。でも、パパには考えがあったのか、単にバカ正直だったのか、詐欺師の手紙をちゃんと最初から最後まで読んで、おまけに「会いたい」なんて返事まで出してしまった。

挙句の果てに、なんでそうなったのか、600万円もの大金を騙し取られてしまったのだ。

このときばかりは、「パパ、また騙されたの？」とあきれ果てた。おまけに騒ぎになったあと、私まで渋谷署に事情聴取を受けに行く羽目になったから、たまったもんじゃない。

結局、600万円は回収できなかったはずだ。

昔から、マネージャーにお金を騙し取られたとか、「梅宮辰夫」の名前を勝手に使われたなんて話は山ほどあった。30代で「うめみや」というクラブを開いて、経営を任せた人にトラブルを起こされ、1000万円を失ったなんてこともあったらしい。

でも、そのたびにパパは「まあ、いいや」って感じで、まるで気にしない。それでまた騙される。その繰り返しだった。

写真＝平松市聖／文藝春秋

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梅宮さんの著書『フルコース』では、「勃たないのは、嫌なんだ」と語った梅宮辰夫さんの最期の様子や、ずっと一緒に生活してきた母・クラウディアさんへの本音、娘へのネグレクト報道の裏側など、赤裸々に書かれています。

（平田 裕介／Webオリジナル（外部転載））