「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本４−０チュニジア」（２１日、メキシコ・モンテレイ）

日本はチュニジアと対戦し、４−０で勝利した。２得点の上田綺世は試合後、中継した日本テレビのＷ杯スペシャルナビゲーター・竹内涼真のインタビューを受けた。

身長１８７ｃｍの竹内は高校時代、ヴェルディのユースでプレー。今も筋トレを欠かさず、代表ユニホーム姿で、上田と並んでも見劣りしない体格。ＳＮＳ上では「どっちが選手かわからんｗｗ錯覚するｗｗ 上田綺世と並んでもアスリート体型おかしいよ？竹内涼真（笑）」「現役選手の上田綺世よりもガタイの良い竹内涼真オモロいｗｗｗ」「竹内くんでけえ！と思ったら上田さんも１８２ｃｍあるんか！！！」「上田綺世と並んでてもゴツいの笑う」「１８２ｃｍの上田綺世選手の方が小さく見える」など反響。

さらに「今見ててインタビューしてるアナウンサーが可愛いなぁと思ってたら竹内涼真やん（笑）」という声や、インタビュー後に竹内と握手し、去り際にもう一度、視線を合わせ、自ら両手で握手を求めた上田の姿に「最後に涼真に握手求めてたのがウケた」「竹内涼真とめっちゃ握手する上田かわいいな」「竹内涼真と握手して嬉しそうな上田綺世を見てホッコリ」「インタビュアーに自分から会釈しながら両手で握手しに行くの何なの？イケメン過ぎない？」「ドラマのワンシーンみたい」「２人お互い向き合って喋っててすごい良かった」など多くの声があがっている。