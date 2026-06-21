◇ナ・リーグ フィリーズ15―3メッツ（2026年6月20日 フィラデルフィア）

フィリーズは20日（日本時間21日）、同じナ・リーグ東地区に所属するメッツに歴史的大勝を収めた。

「チームの顔」が打線を勢いづけた。ブライス・ハーパー内野手（33）は初回2死、メッツ先発のペラルタから右中間に先制の16号ソロを放つと、3回には1イニングで二塁打と安打を放ち、この回大量8得点に貢献。11―1の5回2死一、二塁からは左中間二塁打を放ち、自身初のサイクル安打を達成した。ハーパーは三塁塁上で派手なガッツポーズを見せ、喜びを表現した。

リーグ屈指の大砲も破壊力を見せつけた。カイル・シュワバー選手（33）は3―0の3回無死、右中間に26号本塁打をたたき込むと、打者一巡して迎えた2回一、二塁の場面でまたしても右中間に27号3ラン本塁打。1イニング2本塁打で試合を一気に決めた。

これだけでは終わらない。13―3で迎えた7回2死一塁から右越えに28号2ラン。自身5度目の1試合3本塁打でナ・リーグの本塁打王争いで2位のグッドマン（ロッキーズ）に7本差、さらにメジャー全体でもバクストン（ツインズ）、アルバレス（アストロズ）に4本差を付け、独走態勢に入った。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者によると、5回までにサイクル安打を達成したのは1961年以降では7人目。15年のエイドリアン・ベルトレ（レンジャーズ）以来、11年ぶりのこととなった。

フィリーズは開幕直後は下位に沈み、4月28日（同29日）にはロブ・トムソン監督が解任された。それでも投打とも高いチームの総合力を前面に着実に上昇。貯金は6にまで回復し、地区首位のブレーブスに7.5差につけている。