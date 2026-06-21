「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアに快勝した。開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制。開始４分での得点はＷ杯日本最速だった。

左サイドを切り込んで中央へクロスを上げたのは中村敬斗。初戦のオランダ戦では今点ゴールを決め、この日は先制点をアシストした。中村は「４分で先制点を取れたんで、優位に試合を進めることができたかなと思う」と話した。

自身のアシストの場面は「逆サイドから良い形で展開してくれて。１対１のシーンでまずは仕掛けることを考えていて。相手を抜いてクロスというところでアシスト作れてよかったと思います」と振り返った。

前戦の得点に続き、この日はアシスト。自身のコンディションについては「チームとして事前のキャンプからいい準備ができてきていた。それがチームとしても仕上がってきて、個人的にもキレが出てきてるかなと思います」と説明。次戦に向けては「今日は早い時間帯に先制して、その後も２点目が入って。後半は点差もついていましたし、次の試合は今日のようにはいかないと思うので、また違った意味でしっかり準備したい。中４日で時間があるので、いい準備をして必ず勝ちたい」と話した。