キーコーヒー、ミニチュアサイズの回転看板でブランド露出増と関係構築に手応え

キーコーヒーは今期（3月期）、さらなるブランド力向上を目指す。

その一手となるのが、喫茶店の店頭で親しまれてきた「キーコーヒー」のロゴの回転看板。今期は新たに、ミニチュアサイズの看板を用意しレジ横などに置いてもらうことでブランドをアピールしていく。

キーコーヒーの看板に親しみを持っている取引先が多い半面で、道路幅等の関係で、通常の回転看板を出せなかった店舗もあった。こうした現状を踏まえ、ミニチュアサイズの回転看板を用意したことで、レジ横に設置するケースも増え、「キーコーヒー」ブランドの露出増にもつながっているという。

柳雅人執行役員事業本部長兼事業推進部長

柳雅人執行役員事業本部長兼事業推進部長は「店内でもキーコーヒーのコーヒーを使っていることをさりげなく伝えられる。お客様に『キーコーヒーのコーヒーを使っているなら安心して入れるお店だ』と認知してもらえるようになるのが我々の使命」と語る。

ミニチュアサイズの回転看板は、4月から順次喫茶店等に展開している。

「ブランド発信にとどまらず、お取引先様と営業担当者のコミュニケーションにもなり、関係構築にも寄与している。お取引先様のご要望に応じて、通常の回転看板の設置も進めていきたいと考えている。今後もキーコーヒーのブランド発信にもつながる販促物を開発していきたい」と述べる。

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