◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２１日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４得点は日本のＷ杯史上最多記録となった。

日本代表・森保一監督は「Ｗ杯１０００試合目と記念になる試合で世界中が見てくださった試合。その試合で勝利を飾れてうれしく思います。チュニジアが監督交代して、どういう戦いをしてくるか、予想がつかない中、選手たちがいい準備をしてくれて、コーチたちが選手が思いきってプレーできるように落とし込んでくれて、ベストを尽くしてくれて結果につながったのは良かった。

モンテレイのスタジアムで多くの日本人が駆けつけてくださって、国歌斉唱で後押しをしてくれ、試合中も大声援を送ってもらえたので感謝したい。

日本人のサポーターだけではなく、メキシコの方もいらっしゃって、日本コールが大合唱になったことで選手たちを勇気づけられた。メキシコの方々にも感謝申し上げたい。Ｗ杯で日本がメキシコと当たらない限り、日本を応援してくれるとうれしい。この勝利で日本中に活力が出てくれて、サッカーで盛り上がってくれればうれしい」と試合を総括した。