◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

ボランチのMF佐野海舟（マインツ）は2試合連続フル出場。この日も抜群の読みとフィジカルで攻守のつなぎ役を果たしたほか、後半38分には攻め上がっての右クロスでFW上田綺世（フェイエノールト）のチーム4点目をアシストした。「みんながきつい時に動けるっていうのが自分の良さだと思いますし、ボールは少し高かったですけど、上田選手が本当にいい形でヘディングしてくれて感謝したいです」と謙遜。「引いてくる相手に対して縦のパスっていうのは難しいですけど、前半サイドに振って相手の体力がなくなったと思うんで、後半にああいう縦パスだったり、そういうところからゴールにつながったのかなと思います」と分析した。

初戦はMF鎌田大地（クリスタルパレス）とのボランチコンビだったが、この日はMF田中碧（リーズ）と組んだ。「引かれる展開が多かったのでボールを引き出す動きだったり、でも前に人数もかけるっていうふうなバランスっていうのを、うまく2人でコミュニケーションを取りながらできたのかなと思います」と振り返った。

強敵オランダとの引き分けに続き、過去のW杯で日本が1勝3分け3敗と苦手としていた第2戦に快勝。「初戦終わって、チームとしてもう一回気を引き締めてやっていこうっていう気持ちが出た試合かなと思います」と話し、「まだ何も決まってないんで、本当に切り替えて、またチーム全員で同じ方向を向いて、3戦目に向かってやっていきたいなと思います」と表情を引き締めた。