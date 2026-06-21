◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）

サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、７番人気のエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）が接戦を制し、２３年毎日王冠以来２年８か月ぶりとなる重賞３勝目を挙げた。松若風馬騎手は２５年ターコイズＳ（ドロップオブライト）以来のＪＲＡ重賞勝利となった。勝ちタイムは１分３３秒２。

低迷していた６歳馬を初コンビの鞍上が復活に導いた。同馬は３歳時の２３年にラジオＮＩＫＫＥＩ賞、毎日王冠と重賞連勝。２４年マイルＣＳで２着と活躍してきた。最近６戦連続で馬券圏外と結果が出なかったが、初勝利（２３年４月）以来となる仁川のマイル戦で鮮やかによみがえった。

６番人気のキープカルム（坂井瑠星騎手）が２着、１番人気のエコロアルバ（横山和生騎手）が３着だった。

松若風馬騎手（エルトンバローズ＝１着）「チャンスをいただいて本当にうれしかったですし、しっかり結果を出せて良かったです。本当はもう少し前で、好位で競馬をしたかったのですが、進みが悪かったので切り替えて道中、ためる競馬をしました。（馬場の）内が悪かったので、枠も本当に良かったです。最後は何とかしのいでくれという気持ちで追っていました。

（この馬の良さは）競馬が上手で、乗りやすくて操縦性がいいところですね。

杉山晴紀先生には若い頃からずっとお世話になっているので、よりうれしい１勝になりました。今後も夏競馬を盛り上げていきたいです」