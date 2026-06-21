サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）、日本がチュニジアに４―０で大勝。日本テレビの中継を担当した元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が森保ジャパンのツキのなさを嘆いた。

１次リーグの２試合を終えた時点で、日本は２位。Ｆ組を２位以内に通過すると、決勝トーナメント１回戦でＣ組の首位、もしくは２位のチームと激突する。現時点でＣ組の首位が強豪ブラジル、２位が前回カタール大会ベスト４のモロッコだ。

本田は「もうなんなん。くじ運なんなん。モロッコも嫌やし、ブラジルも嫌やし、フランスも嫌やし…」と本音を吐露。「選手たちはどこでもやるよ。でも僕はできるだけスムーズに（ベスト）１６、８ぐらいまでは行ってほしい」と率直な思いを口にした。

森保ジャパンは１次リーグ最終戦（２５日＝同２６日）でスウェーデンを相手に引き分け以上だと、決勝トーナメント進出が決まる。レジェンドは「基本、日本は（チュニジア戦と）同じフォーメーションで、自分たちがボールを持ちながらやっていくスタイルを取ると思う。どちらかというと、オランダ戦というよりもチュニジア戦の戦い方になると思う」とスウェーデン戦の展望を語った。

また、この日のＭＶＰには２得点のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）、１得点のＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、２試合連続フル出場のＭＦ佐野海舟（マインツ）の３人を選んでいた。