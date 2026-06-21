◇W杯北中米大会1次リーグF組 チュニジア0ー4日本（2026年6月21日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2戦が20日（日本時間21日）にメキシコ・モンテレイで行われ、チュニジア（FIFAランク45位）は日本（同18位）に0−4で敗れた。2連敗を喫し、1次L敗退が決まった。

“ルナール新体制”で臨んだ一戦。大敗したスウェーデン戦からスタメンを3人変更した。前半4分に先制を許すと、31分にも失点。後半も2点を奪われ、最後まで日本のゴールを割ることができなかった。

試合後、ルナール監督は「期待していたパフォーマンスではなかった。残念ながらこの2試合目のスコアは重い結果になった」と振り返った。結果を踏まえ「2チームの実力差を示している。日本におめでとうと言いたい」と日本を称えた。

3大会連続7度目の出場で悲願の1次L突破はならなかったが、「まだ3試合目がある。国を代表しているので、気を引き締めないといけない。オランダ戦に向けて準備したい。プライドを見せないといけない」と前を向いた。