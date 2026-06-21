◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

「彼に向けてやりました」

いきなり鎌田が魅せた。前半4分、MF中村敬斗の左クロスを鎌田が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦のオランダ戦に続き2試合連続の得点。W杯での2戦連発は、02年日韓大会のMF稲本潤一以来24年ぶり史上2人目。また、前半4分の得点は、18年ロシア大会1次リーグ・コロンビア戦でMF香川真司が記録した前半6分を更新し、W杯での日本史上最速ゴールとなった。ゴールパフォーマンスでは電話ポーズ（受話器を耳に当てるジェスチャー）を披露した。

試合後にゴールパフォーマンスは、今季ハムストリングの負傷など度重なる怪我で苦しむ仲間との約束だったことを明かした。「チームメートのエディ・エンケティアのセレブレーション。彼はケガ多くて、苦しんでる状態だった。プレミアリーグでゴール入れたらやってくれって言われてた中で、まあ残念ながらプレミアでゴールできなかったので、ワールドカップで点を決めたらやるよって言ってたんで、彼に向けてやりました」と説明した。