元TBSアナウンサー・国山ハセン氏（35）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演し、あの超大物歌手の飲み会での“衝撃体験”を語る場面があった。

歌手・和田アキ子の話題になると「アッコにおまかせ!」で長年共演してきたハセン氏は、アッコ主催の飲み会に参加したことがあると明かす。「凄くやさしくて愛のある方なんですけど、礼節を重んじる方なので。それでいうとミスは許されない」と身を引き締めながら臨んでいたという。

そこで「誰かが地雷を踏んだのを目の当たりにしたことはありますか?」と質問されると、ハセン氏は「ありますよ、そういう話もよく聞きますし。怒っているときは凄く怒っている」といい、あるエピソードを語り始める。

「僕、うなずきが大きすぎて殴られたことがありますよ。僕は特にしゃべることはなくて、ほぼ聞いていて。緊張していると“はい!はい!”ってなるじゃないですか。そのときに“お前うなずき多いねん!”って。ボコボコとかじゃなくて、軽くこつんってパンチを」というが「しっかりご指導いただきました。ありがたいですね」と感謝していた。