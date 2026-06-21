お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストがら自身とともに名前を挙げた後輩芸人に困惑する場面があった。

この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。福島県出身ということで、箭内は「家族が松岡さんと会うって言ったら“いいな”“いいな”って言ってました」と笑顔。そのうえで「でも父が、あの、大吉さんの大ファンらしくて。珍しいんですよ、父が“この人面白い”っていうのってあんまりないんですけど、大吉さんと、ハリウッドザコシショウさんが一番面白いって」とまさかの芸人の名前を挙げた。

これに、大吉も「まあね、ザコシショウとはね、ちょっと似たような芸風でもあるのでね、ちょっとあれですけど」と困惑。「ザコシショウ？ お父さんお疲れじゃない？大丈夫？ 働きすぎじゃない？」と苦笑いを浮かべた。

松岡が「4人子供養うのはね、働いてんじゃない？ 忙しいんですよ」とフォロー。大吉は「真逆ですよ」ともらしつつ「いやいやいや、ありがたいね、見てくれてるからね」と話した。