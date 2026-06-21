◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】チュニジアは、日本に０―４で敗れ、残り１戦を残して１次リーグ敗退が決まった。おなじみの白シャツのワイルドないでだちで采配をふるったチュニジアの“白シャツの魔術師”ルナール監督は、記者会見の冒頭で「思ってたようなパフォーマンスはできなかった。もっといいパフォーマンスができることを願っていたが、残念ながら、非常に重い結果になった。今日の２チームの実力差が出ていると思う。日本チーム、おめでとうございます」と振り返った。

前日会見では「日本は規律のある強いチーム。だからこそ我々は新しいスピリットで、一体感を持って戦わなくてはならない」と警戒していた。チュニジアはこの試合の前まで、対日本戦１勝５敗だった。

指揮官はサウジアラビア代表監督を務めた前回Ｗ杯で、優勝国のアルゼンチンを破った策士。森保ジャパンとも３度対戦経験があり、直近でも２５年３月のＷ杯予選で０―０で引き分け。「日本のチームのことはよく知っている。彼らの強さ、弱点も分かっている。高い強度のチームだが、Ｗ杯では何が起こってもおかしくはない。タフな試合だが、日本に対して良い結果を出したい」と語っていた。

初戦のスウェーデン戦（１４日）で１―５で大敗。１６日に就任したばかりのルナール新監督の下、準備期間わずか３日間で臨んだ日本戦は０―４。チームの流れを好転させることはできなかった。

Ｗ杯７度目の挑戦もいずれも１次Ｌ敗退となった。ルナール監督は「たとえグループ戦で終わっても、３試合目が残っている。国を代表しているのだ。オランダ戦に備えて準備していかなければならない。２敗して、難しい状況ではあるがプレーヤーとして責任を持たなければならない。チュニジアチームが決勝Ｔに進出する話は今はできない。私たちとしてはプライドを見せなくてはいけない。今日はＤＦのトランジション、組織力が足りなかった。前半の最初２０分間は良かった、チャンスを与えず、アグレッシブでした。でもやはり、足りないことが多かった」と話した。