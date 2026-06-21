◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、１次リーグ第２戦で同４５位のチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

北中米Ｗ杯から出場チームが４８に増えたことで、１次リーグ突破条件も複雑化している。１９９８年フランス大会から前回大会までの３２チーム参加の場合、各組上位２チームが無条件で決勝トーナメント進出となっていたが、今大会は３位からも決勝トーナメント進出の可能性がある。

今大会も前回までと同様、各組１位と２位は無条件で決勝トーナメント進出が決まるが、組３位からは全１２組のうち成績上位８チームが進出となる。

各組内での最終的な順位決定方法は、（１）総勝ち点数、（２）当該チーム間での得失点差、（３）同総得点数、（４）１次Ｌ全試合での得失点差、（５）同総得点数、（６）フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、（７）最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる。

また、３位通過枠の８チームを決める際は、各組で獲得した勝ち点数を基準にする。並んだ場合は、（１）１次リーグでの得失点差、（２）同総得点数、（３）フェアプレーポイント、（４）最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる。

３位通過枠の上位８チームは、決勝トーナメント１回戦でＡ組、Ｂ組、Ｄ組、Ｅ組、Ｇ組、Ｉ組、Ｋ組、Ｌ組のいずれかの首位と対戦。８チームの顔ぶれによって、組み合わせは計４９５通りも存在するため、対戦カードは直前まで大きく変動する。Ｆ組の森保ジャパンが同組３位通過となれば、４９５通りのうちＩ組のフランス、ノルウェーなどと当たるケースが一番多くなっている。