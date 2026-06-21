サッカー北中米Ｗ杯の日本対チュニジア戦が２１日行われ、日本が４ー０で勝利後に東京・渋谷のスクランブル交差点は、歓喜するサッカーファンらで大にぎわいとなった。

試合前から警察車両が複数台スタンバイし、数十人の警察官が規制テープを手に交通整理に当たるなど、交差点周辺は厳戒態勢に。後半戦に入ると交差点だけでなく、「ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ」など周辺ビルの窓には大勢の人が押し寄せた。

日本代表が勝利した直後、歩行者向け信号が青色になると、ユニホーム姿の日本人や外国人が一気に交差点に集結し、お祭り騒ぎになった。日本国旗を振る人やシャボン玉を吹く人、両手を挙げながら歓声を上げて跳びはねて歓喜する人、その様子をスマートフォンで撮影する人が滞留した。

大混雑する交差点に向かい、警察官は「まもなく信号が赤に変わります！」「（交差点内の）歩道上にいる皆さんは今すぐ戻って！」と繰り返し、拡声機で呼びかけを行った。赤信号になると警察の呼びかけに応じながら人だかりが引き、歩行者向けの青信が青色になると交差点内で再び歓喜の輪が広がっていた。