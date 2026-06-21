◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

日本のＷ杯史上最多得点の快勝を告げる試合終了のホイッスルが鳴ると「いやあ、強かった、日本」と、つぶやいた本田。

「立ち上がりのゴールがもちろんすべてのスタートにはなるんですけど、どんどん追加点を積み重ねていける日本、最後まで攻撃の手をゆるめない日本は明らかに力をつけていると言えます」と続けると、上田綺世の２ゴールについて「ほんまにこれはうれしい。上田さんがうれしいのもそうですけど、日本のサッカー界が前に進む上で必要なことだと思うんで、スウェーデン戦でも、かなり後押ししてくれると思いますね」称賛した。

その上で「ただですね。僕、すぐに切り替えちゃって申し訳ないんですけど、だって、次、負けたら３位になる可能性があるんですよ。それはそれですぐ切り替えて次に向けてやっていきたいなと、僕はすぐ思っちゃいますね」と冷静に指摘。

「２位だとブラジルと当たる可能性があるでしょ？ なんなん、これ！？ くじ運、なんなん！？」と怒りをあらわにすると「モロッコもイヤやし、ブラジルもイヤやし、フランスもイヤやし。余韻とかもないし」と決勝トーナメントで当たる可能性のある３か国を列挙。

実況の山本紘之アナウンサーが「優勝を目指すためには、それら全部に勝っていかないといけない」と言うと「もちろん！」と即答。「選手たちは『どこでも、あとはやるよ。別に（目標は）優勝やねんからブラジルだって、フランスだって先に叩いておこう』と思うと思うけど、僕は思えない。僕はできるだけスムーズに日本に１６（強）、８（強）ぐらいまではスムーズに行ってほしいから」と願っていた。

スウェーデン戦に向けては「基本、同じフォーメーションで自分たちがボールを持ちながらやっていくスタンスを取っていくと思うんで、オランダ戦の戦い方というよりは、どっちかと言うとチュニジア戦の戦い方に近くなるんじゃないかと思います」と予想していた。