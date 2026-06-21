日本がチュニジアにW杯史上最多4点大勝！上田綺世が2発1アシストの大暴れ！鎌田2戦連発、伊東も1G【サッカーW杯】



上田綺世 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月21日（日）FIFAワールドカップ2026 グループF チュニジア 0-4 日本 ＠エスタディオ・モンテレイ＞

サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は21日（日本時間22日）、グループステージF組第2節が行われ、日本代表（FIFAランキング18位）はチュニジア代表（同45位）を4-0で下した。

初戦でオランダと2-2で引き分けた日本は今大会初勝利を挙げ、勝ち点を4に伸ばして決勝トーナメント進出をほぼ確実とした。



サッカー日本代表 PHOTO:Getty Images

森保一監督はオランダ戦から先発4人を変更。冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也を起用し、負傷離脱した久保建英に代わって鎌田大地がシャドーに入った。

日本は立ち上がりから主導権を握る。前半4分、中村敬斗がペナルティーエリア左から折り返すと、ゴール前へ走り込んだ鎌田が左足ヒールで流し込み先制。オランダ戦に続く2試合連続ゴールで幸先良くリードを奪った。

その後も攻勢を続けると、前半31分に追加点。板倉が相手のパスをカットして縦パスを差し込むと、上田綺世がペナルティーエリア手前右から右足を一閃。

相手DFの股を抜いたシュートがゴール左隅へ突き刺さり、今大会初ゴールをマークした。

守備陣も安定感を発揮。板倉、冨安、伊藤洋輝を中心にチュニジアに決定機をほとんど与えず、日本が2-0とリードして前半を折り返した。



伊東純也 PHOTO:Getty Images

後半に入っても日本の勢いは衰えない。24分、田中碧が自陣から鋭い縦パスを送ると、上田が右足で絶妙なフリック。

最終ラインの背後へ抜け出した伊東純也がGKとの1対1を冷静に制し、右足で3点目を流し込んだ。

さらに38分には右サイドを崩して試合を決定づける4点目を奪う。

伊東のスルーパスに反応した佐野海舟がペナルティーエリア右からダイレクトで折り返すと、上田が下がりながらヘディングシュート。

コースを巧みに突いたボールはゴール右隅へ吸い込まれ、この日2点目となった。

森保監督は後半、鎌田大地、堂安律、冨安健洋、中村敬斗、上田綺世を下げ、鈴木淳之介、菅原由勢、瀬古歩夢、鈴木唯人、後藤啓介を投入。

リードを広げた中でも積極的に選手を起用しながら試合をコントロールした。

上田が2ゴール1アシストの圧巻の活躍を見せれば、伊東も1ゴール1アシストを記録。鎌田も2試合連続ゴールを挙げるなど攻撃陣が躍動した。

一方で守備陣は最後まで集中力を切らさず、チュニジアを無失点に封じ込めた。

日本は攻守両面でチュニジアを圧倒し、4-0の完勝。勝ち点を4に伸ばし、グループF首位争いを続けることになった。

最終節ではスウェーデンと対戦する。勝利すれば自力で決勝トーナメント進出が決定。

決勝トーナメント1回戦では、グループF首位通過ならグループCの2位、2位通過なら同組首位との対戦が見込まれる。

グループCではブラジルとモロッコが上位争いを繰り広げており、日本にとっても最終節はその後の戦いを左右する重要な一戦となる。

■グループF 日本代表の試合日程

6月15日（月）5:00 オランダ vs 日本

6月21日（日）13:00 チュニジア - 日本

6月26日（金）8:00 日本 - スウェーデン

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）