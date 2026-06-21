◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（6月16日〜21日、スロベニア）

卓球のWTTスターコンテンダー リュブリャナは、20日まで行われ、日本勢がダブルス2種目で頂点に立ちました。

男子ダブルス決勝では、戸上隼輔選手/篠塚大登選手の日本ペアが、温瑞博選手/黄友政選手の中国ペアに3-0（11-4、7-11、11-3、9-11、11-5）で激闘を制して優勝。2025年の世界選手権王者ペアが勢いある中国の若手ペアを退けました。

女子ダブルスでは、張本美和選手/早田ひな選手ペアが19日の準決勝で陳熠選手/蒯曼選手の中国ペアに3-2（3-11、11-13、11-7、11-9、11-8）のフルゲームで勝利。2ゲームを奪われてからの大逆転勝利で中国ペアを破りました。20日の決勝は大藤沙月選手/横井咲桜選手ペアを3-0（11-8、11-5、12-10）にストレート勝利。日本ペア対決を制しました。

シングルスは20日に3回戦、準々決勝が行われ、男女ともに4強入り。男子では戸上選手が3回戦で韓国のパク・ギュヒョン選手に3-1（11-4、11-6、11-13、11-6）で勝利。準々決勝ではドイツのオフチャロフ選手を3-0（11-9、11-3、11-7）で下して、4強入りとなりました。準決勝ではドイツのチウ・ダン選手と激突します。

ベスト4入りとならなかったものの篠塚選手は、3回戦で第1シードである世界ランク4位フランスのF.ルブラン選手を破るなどベスト8入り。宇田幸矢選手は2回戦で世界ランク5位中国の林詩棟選手を破る金星を挙げました。

女子は第1シード世界ランク3位の張本選手が3回戦でブラジルのB.タカハシ選手に3-1（13-11、11-13、11-7、11-8）で勝利。準々決勝はプエルトリコのA.ディアスを3-0（11-8、11-8、11-7）で下しました。

また早田選手は、3回戦で韓国のチュ・チョンヒ選手を3-2（10-12、11-8、11-7、8-11、11-8）のフルゲームで下すと、準々決勝は中国21歳若手の范姝涵選手を3-1（11-5、11-4、5-11、11-6）で退けました。

女子ダブルスを制した張本選手と早田選手が準決勝で激突。今年1月の全日本決勝では張本選手が4-3で下して頂点に立ちました。

21日の大会最終日は、男女のシングルス準決勝と決勝が開催されます。

▽シングルス準決勝対戦カード

【男子】

ゴジ（フランス）×カルデラノ（ブラジル）

戸上隼輔×チウ・ダン（ドイツ）

【女子】張本美和×早田ひなシン・ユビン（韓国）×朱雨玲（マカオ）