◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。日本史上W杯最多記録となる4点を挙げて4−0で完勝した森保ジャパンのMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）に言及した。

日本は前半4分、MF鎌田大地の先制ゴールで口火を切ると、FW上田綺世（フェイエノールト）の2得点とMF伊東純也（ゲンク）のゴールで4点をマーク。伊東の33歳での得点は、18年ロシア大会セネガル戦での32歳の本田を抜く日本のW杯最年長弾となった。

試合後、実況の同局・山本紘之アナウンサーからMOMを聞かれると「毎回質問されて答えるの苦戦してるんですけど」と前置きして「3人選んでいいですか」。

「鎌田さん、上田さん」と言った後に考え込み、山本アナに「あと1人は？」と促されて「えーー難しい、佐野さん！」と2試合連続フル出場のMF佐野海舟を挙げた。