◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

日本は過去のW杯で第2戦は1勝3分け3敗。最も成績が悪かった”鬼門”を記録づくめの大勝で制した。今大会初出場初先発でフル出場した主将のDF板倉滉（アヤックス）

も「この難しいと言われていた2戦目、チーム一丸となって戦えた結果だと思う」と満足感を示した。

1試合最多4得点だけでなく守備も無失点に抑え、森保ジャパンの実力を示した。「前線の選手からのハードワークが一番だったと思うし、こういう試合をゼロで終われると次につながる。また気を引き締めて次もいきたいと思う」と振り返り、モンテレイ競技場に響き渡ったサポーターの声援に「僕たち優勝しか狙っていないので、もっともっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」と意気込んだ。