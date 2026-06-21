フリーアナウンサー望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、都内で「セント・フォースOfficial Book2026−2027」（小学館）発売記念イベントを行った。

サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグ、日本対チュニジア戦のキックオフ直前の取材会。日本代表について「すごい応援しています」と声をそろえた。お互い「2人で『どこが優勝するんだろう』『日本じゃない？』と話して、最終的に日本優勝の結論になりました」と笑顔で話した。

注目している選手について、皆藤は「前田大然選手」と即答。松本山雅FC所属のころから見ているとし「力強い走りを期待したいです」。

望月は「伊東純也選手が大好き」とし、「あのスピード感は見ていて気持ちいい」と大興奮で話していた。

フリーアナウンサー望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、都内で「セント・フォースOfficial Book2026−2027」（小学館）発売記念イベントを行った。

この日は、オフィシャルブック発売を記念したトークショー。収録写真でミニスカート姿を披露した望月は「今回は足を出させていただいた。ギリギリラインを攻めてみました」。皆藤は、美の秘訣（ひけつ）について「筋トレが大好きで、15年くらい続けている」と明かし、「あまりストイックにやると続かないので、ゆるめに。5キロくらいを持ってスクワットをして、背中を鍛えたり、お尻を鍛えたりしています」と話した。