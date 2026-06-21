ReoNa、TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』OP主題歌12thシングル「Amore」ジャケット写真公開

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ReoNaが、2026年7月22日に発売する12thシングル「Amore（読み：アモーレ）」のジャケット写真を公開した。

■期間生産限定盤付属Blu-rayにはアニメ原画を使用した特別映像が収録！

「Amore」は、2026年7月7日よりAT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送が開始されるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌。先日公開されたTVアニメ第2弾PVでは楽曲の一部も解禁されている。

12thシングル「Amore」は、初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の全3形態で発売。初回生産限定盤および通常盤のジャケットは、「Amore」の楽曲世界を象徴するビジュアルに仕上がっており、期間生産限定盤は、『きみが死ぬまで恋をしたい』の原作者、あおのなちによる描き下ろしイラストジャケット仕様となっている。

さらに、期間生産限定盤に付属するBlu-rayの収録内容も公開された。特別映像として【「Amore」Music Video - ReoNa × TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」Rough Sketch -】の収録が決定。

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の原画を使用し、「Amore」のために新たに制作されたプレミアムに仕上がっている作品。アニメーションが完成するまでの過程で描かれた原画によって構成されており、繊細な線の表情やキャラクターたちの息づかいをよりダイレクトに感じることができる特別映像となっている。

■リリース情報

2026.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lv.1 職業：人間」

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Amore」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Amore」

■番組情報

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』

2026年7月7日毎週火曜24時30分から放送開始

原作：あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）

監督：友田 康

副監督：榎本直央

クリエイティブアドバイザー：かくちたくだい

シリーズ構成/脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：油布京子

アニメーション制作：ROLL2

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

■関連リンク

ReoNa OFFICIAL SITE

https://www.reona-reona.com/

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』作品サイト

https://kimishinu-anime.com/