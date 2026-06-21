40代・50代のイージーパンツ、なぜか部屋着見え…。【GU】￥1,990パンツが高見えする理由
ラクなパンツを選んだはずなのに、鏡を見るとなんだか部屋着っぽい…。Tシャツを合わせるだけでは生活感が出るし、かといって暑い季節に窮屈な服は着たくない…。
そんな悩みを感じやすい40代・50代の夏コーデ。そこで見つけたのが、GUの「サテンイージーパンツ」。ウエストゴムでラクにはけるのに、きちんと見えも叶う優秀アイテムでした。今回は、40代・50代が取り入れやすい理由と、部屋着見えを防ぐ着こなしのポイントを紹介します。
40代・50代にちょうどいい。GU「サテンイージーパンツ」が優秀な理由
まず惹かれたのは、大人世代が取り入れやすい絶妙な素材感。GUの「サテンイージーパンツ」は、ウエストゴム仕様でストレスフリーなはき心地。それでいて、ギラつきすぎない上品な光沢感があり、カジュアルなトップスを合わせてもどこかきれいに見えます。
▲GU サテンイージーパンツ（カラー：DARK BROWN） ￥1,990（税込）※編集部調べ
さらに、ストンと落ちるシルエットが腰まわりや脚のラインを拾いにくいのも魅力。薄すぎない生地感で体のラインが出にくく、40代・50代が気になる下半身を自然にカバーしてくれます。ポケット付きで実用性が高く、自宅で洗濯できる手軽さも夏向き。￥1,990とは思えない高見え感も人気の理由です。
Tシャツだけだと危険。大人は“素材の違い”で差がつく
サテンパンツと聞くと、「光沢が強すぎて難しそう」と感じる人もいるかもしれません。そんな時は、リネンシャツやハリ感のあるコットンシャツなど、ドライな質感のトップスを合わせるのがおすすめです。
ツヤ感のあるパンツとマットなトップスを組み合わせることで、コーディネートに自然なメリハリが生まれます。ベージュやエクリュ、ブラウンなど落ち着いた色同士でまとめると、派手になりすぎず上品な印象に仕上がります。
部屋着見えの原因は“ウエストまわり”にあった
イージーパンツが部屋着っぽく見える最大の理由は、ウエストまわりにメリハリがなくなること。そんな時に役立つのがシャツの腰巻きです。視線が上がることでスタイルアップ効果が期待できるだけでなく、お腹まわりやヒップラインも自然にカバーできます。
また、Tシャツを合わせる場合はVネックを選ぶのがおすすめ。首元に縦ラインが生まれ、サテンパンツの落ち感と相まってスッキリした印象に仕上がります。
最後の差は“小物選び”。大人のきちんと感はここで決まる
同じパンツでも、仕上がりを大きく左右するのが小物です。アクセサリーはシルバーやゴールドのメタル系をひとつ加えるだけでも十分。顔まわりや手元にほどよい輝きを足すことで、シンプルな装いでもぐっと洗練された印象になります。
さらに、足元は華奢なサンダルやレザーサンダル、バッグはかごバッグやレザーバッグなど形のあるものを選ぶのがおすすめ。ラクなパンツコーデでも手抜き感を感じさせません。
暑い日はラクな服を選びたい。でも、手抜きには見られたくない。そんな40代・50代の夏コーデの悩みに応えてくれるのが、GUの「サテンイージーパンツ」です。着こなしのポイントを押さえれば、快適さときちんと感を無理なく両立できます。きっと今夏のワードローブに加えておいて損はありませんよ。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼落ち感を意識するだけ。この夏、おしゃれな人が選んでる“イージーパンツ”の正解