「最近、涙もろくなった気がする」40代以降に訪れる“感情の変化”とは
テレビや映画を見て、思わず涙が出る。ちょっとした言葉に、いつもより傷ついてしまう。
以前より涙もろくなった、感情が揺れやすくなったと感じることはありませんか？40代以降は、仕事や家庭環境の変化に加え、体調や睡眠の質も重なり、感情の動き方に変化を感じる方が少なくありません。原因はひとつではありませんが、自分に起きている変化を知ることは、不安を減らす助けになります。今回は、40代・50代に知っておいていただきたい“感情の変化”について紹介します。
涙もろくなるのは、珍しいことではない
40代以降になると、以前より感情が動きやすくなったと感じる方が増えてきます。ニュースのインタビューで知らない誰かの話に涙ぐんだり、子どもの何気ない一言に胸がいっぱいになったりと、10年前なら気にも留めなかった出来事に心が強く反応することも。
ストレスを受けやすくなる時期を迎えている
感情の変化は、涙もろさだけに表れるわけではありません。以前より落ち込みやすくなった、人からの一言がいつまでも頭から離れない、といった変化を感じる方もいます。
仕事の責任が増える時期、親の介護や子どもの独立など家庭の役割が変わる時期は、本人が気づかないうちにストレスが積み重なっていきます。気になることが増えたと感じたら、まず疲れや睡眠不足がないかを振り返ってみてください。
感情を否定しないことも大切
感情が揺れると、「もっと強くならなければ」と自分を律しようとする方もいます。涙が出そうになるたびにこらえようとして、かえって疲れてしまうこともあるはず。
でも、悲しいときに涙が出ることや、ちょっとした言葉に心が動くことは、決して悪いことではありません。無理に抑え込むのではなく、「今は少し疲れているのかもしれない」とそのまま受け止めるほうが、気持ちは楽になります。
40代以降に感じる涙もろさや感情の揺れは、体調やストレス、生活環境など、さまざまな要因が重なって起きています。大切なのは、そんな自分の変化に気づくこと。その積み重ねが、心地よく毎日を過ごすための土台になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
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