その服、ちょっと古臭くない？安心コーデが“おば見え”に直結する「NGポイント」

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「無難だから」と選んでいた服が、ある日ふと“古くさい”と指摘されてショック…。大人女性が陥りやすいのは、“安全策”のつもりがかえって“おば見え”を強めてしまうスタイルです。今のファッションは年齢やトレンドに応じた“更新力”がカギ。そこで今回は、陥りがちな「落とし穴」と、印象をアップデートするヒントを紹介します。

同じアイテムばかり選んでない？“ワンパターン服”が古見えの原因


クローゼットを開くと「似たような服ばかり」という人は要注意。特に「黒パンツ＋チュニック」「カーディガン＋ロングスカート」など、安心感のある組み合わせほどワンパターン化しやすく、結果として古見えを招きます。

まずは“３年以上着続けている服”がないかをチェック。お気に入りでもシルエットや生地感が古びていれば潔く手放すのが正解です。定番を整理するだけで、全体の印象は一気に軽やかに変わります。

小物を変えるだけで今っぽさが急上昇！バッグ・靴・アクセが更新ポイント


すべてを買い替える必要はなく、むしろ効果的なのは“小物の更新”。バッグや靴、アクセサリーを旬のデザインに変えるだけで、ベーシックな服が一気に新鮮に見えます。

例えば、ここ数年のトレンドであるシルバーアクセは、シンプルなトップスをぐっとモードな雰囲気に格上げしてくれます。また、コンパクトなショルダーバッグは全身をすっきり見せる効果があり、コーデ全体を今っぽく引き上げてくれるでしょう。

逆に、何年も使い続けている「大きなロゴ入りトート」や「丸みの強いパンプス」は要注意。コーデが一瞬で古びて見えるため、早めに見直しておくのが賢明です。

シルエットは“軽やかさ”がカギ。重たい服は老け見えに一直線


大人世代がやりがちなのは「体型を隠そう」として重ね着やロング丈に頼りすぎること。これが全身を重たく見せ、実年齢以上に“おば見え”させてしまいます。

今のトレンドは“軽やかさ”と“抜け感”。クロップド丈のトップスやIラインシルエットのワンピースなど、縦長を意識するだけで若々しい印象に。体型を隠すのではなく、バランスを整えて「軽やかに見せる」が新常識です。

ちょっとの更新で印象は激変！大人世代こそ変化を楽しんで


「その服、ちょっと古くない？」と感じたら、それは落ち込むのではなく“見直すチャンス”。小物やシルエットをほんの少し更新するだけで、印象は大きく変わります。洒落見えの鍵は“更新力”。変化を恐れず、今の自分に合うスタイルを取り入れることで、大人世代こそもっと自分らしく輝けるはずです。＜text：ミミ＞　※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています

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