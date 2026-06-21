「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。日本は２５日の１次リーグ最終戦で勝ち点３で３位につけるスウェーデンと対戦する。この日、オランダがスウェーデンに５−１で大勝。総得点の差で日本を上回り首位に立った。

開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制に成功した。開始４分での得点はＷ杯日本最速。中村が左サイドを切り込んで中央へクロス。ゴール前の混戦の中、鎌田が左足で合わせてゴールに流し込んだ。鎌田は「１個（ポジションが）前になったんで、ゴールに近いところでプレーできるようにと思っていた。自分たちが狙っているいいビルドアップからいい崩しができた。その中でゴールができてよかった」と、うなずいた。電話を掛けるような仕草をみせたゴールパフォーマンスについては「チームメートのエンケティア（クリスタルパレス）のセレブレーション。今季怪我が続いて苦しんでいる状態で、彼がプレミアでゴール決めたらやってくれと言われていたので。プレミアでゴールは決められなかったけど、Ｗ杯で決めたらやると伝えていた」と明かした。

最終戦に向けては「自分たちのグループは決まっている状態じゃない。みんなで勝ち点３を狙って行く」と見据えた。