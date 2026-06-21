お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）との“お財布事情”を明かした。

岩井は23年に当時19歳だった奥森との結婚を発表。岩井は当時37歳で、18歳差の年の差婚が話題となった。

奥森は現在はどうしているかと聞かれ「全然仕事はしてます、今も」と明言。金銭管理について問われると「渡しているっていうか、別にそのお金をいくらでも使えるようにはなっていますけれどね」と語った。

生活費については「税金みたいな表を作ったんですよ」と岩井。「これぐらい稼いだら、これぐらい家に入れましょうみたいな」と説明し、「奥さんが稼いだパーセンテージによって入れてみたいな」と続けた。

「ちょっとでも入れていたら、使いやすいじゃないですか」とその意図を明かし、「最初、奥さんが使いにくそうだったんで」と奥森に気を使わせないためのアイデアだと話した。

それでもMCの「極楽とんぼ」加藤浩次は納得いかない様子で「奥さんの給料は全部奥さんに使わせてあげろよ」とアドバイスしたが、岩井は「嫌ですよ」ときっぱり。

「全部自分のお金自分で使っていると、生活費使いにくいじゃないですか」と言い張ったが、加藤は「渡せばいいじゃん」と言い合い、「ハライチ」澤部佑は「ケンカです！」と話して笑わせた。