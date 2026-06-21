【40代・50代】落ち感を意識するだけ。この夏、おしゃれな人が選んでる“イージーパンツ”の正解
暑くなると、ついラクなパンツに手が伸びるもの。ただ、快適さを優先した反面、野暮に見えてしまうことはありませんか？この夏、おしゃれな人たちが選んでいるのは“落ち感のあるイージーパンツ”。リラックス感はありながらも、ラフになりすぎない。その絶妙なバランスが、今の大人カジュアルを作っています。
広がるではなく、“落ちる”シルエットを選ぶ
イージーパンツというと、ゆったりしたシルエットをイメージする人は少なくないでしょう。ただ、この夏はワイドに広がるよりも、ストンと落ちるシルエットが主流。歩くたびに自然なドレープが生まれるくらいの落ち感が、今の大人カジュアルを洗練して見せます。
▲横へ広がるシルエットと縦へ落ちるシルエットでは印象が大きく変わります
素材は“ドライタッチ”が今っぽい
今季は、ツヤの強い素材よりもドライタッチで自然な表情のある素材が人気。レーヨン混やリネン混などの落ち感パンツは、見た目にも涼しげで軽やかな印象を作りやすいアイテムです。生地が自然に縦へ流れることで、リラックス感がありながらもすっきり見えます。
また、同じネイビーやベージュでも素材によって印象は大きく変わるもの。ほどよいシワ感や陰影が出る素材を選ぶことで、シンプルな着こなしもこなれた雰囲気に仕上がります。
▲同じシャツスタイルも、落ち感のあるイージーパンツを合わせると軽やかな印象に
シャツやタンクトップとの相性がいい
今季はシンプルな着こなしが主流。オーバーサイズのシャツやタンクトップに軽い羽織りを合わせるスタイルも人気ですが、そのとき重要なのがボトムスとのバランスです。落ち感のあるイージーパンツを合わせることで、コーデ全体に自然なまとまりが生まれます。
頑張りすぎて見えないのに、どこか洗練されている。そんな抜け感を作りやすいのも、今季のイージーパンツならではの魅力でしょう。
おしゃれに見える人ほど、トレンドを追うよりもシルエットや素材選びを大切にしているもの。イージーパンツも“落ち感”を意識するだけで印象は大きく変わります。ボトムス選びに迷ったら、まずは縦に流れるシルエットに注目してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、ファッショントレンドやスタイリングに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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