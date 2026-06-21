今のままで大丈夫？酷暑の夏前に見直したい「調味料の保存方法」
しょうゆやみそ、食用油などの調味料。「開封後はなんとなくそのまま置いている」という人は少なくないはず。でも、調味料は保存方法によって風味や品質に差が出ることがあります。特に気温や湿度が高くなるこれからの季節は、いつもの置き場所を見直す良いタイミングです。
気温が上がる季節は保存場所を見直す
調味料は種類によって適した保存方法が異なります。例えば、しょうゆやめんつゆ、ドレッシングなどは、開封後に冷蔵保存が推奨されている商品も少なくありません。一方で、塩や砂糖は高温多湿を避けた常温保存が一般的です。
大容量がお得とは限らない
特売やまとめ買いで大容量の調味料を選ぶこともあるはず。しかし、使い切るまでに時間がかかると、本来のおいしさを保ちにくくなることがあります。
特に食用油は、光や空気、熱の影響を受けやすい食品。価格だけで選ぶのではなく、自分の使用ペースに合ったサイズを選ぶことも大切です。結果的に使い切りやすくなり、ムダを減らすことにもつながります。
“見えない在庫”を作らない
同じ調味料が冷蔵庫や食品棚の奥から何本も出てきた経験はありませんか？在庫を把握できていないと、まだ残っているのに買い足してしまうことがあります。
また、開封後の調味料は保管期間が長くなるほど状態の変化に気づきにくくなることも。定位置を決めたり、残量が見えるように収納したりするなど、管理方法も工夫するようにしましょう。
調味料は脇役のように見えて、毎日の食事を支える大切な存在です。気温や湿度が上がるこれからの季節こそ、置き場所や管理方法を見直しましょう。まずはキッチンにある調味料の保存表示を確認することから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な生活情報をもとに編集部が構成しています
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