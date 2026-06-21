メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務め、最強のパワーワードが誕生した。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる4得点で大勝。本田からも数々の名言が飛び出した。

その中でも秀逸な8文字は、後半のハイドレーションブレイク（給水タイム）に登場。圧倒する展開に、「こっからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」とコメント。後半38分の上田のゴール後は「イケイケドンドンやて、これ！！」と絶叫だ。

実況アナウンサーも「イケイケドンドン」のフレーズを口にすると、本田は「めっちゃ使ってくるじゃないすか、おれの言葉！」と嬉しそうだった。

X上のファンももちろん反応。「イケイケドンドン、流行語大賞とってくれ」「4年前はブラボーで今回はイケイケドンドンです」「イケイケドンドン、なんかいいフレーズだな」「気持ちいいなぁ イケイケドンドンのゴール！！」「イケイケドンドンすぎた！最高だったー！！！」などのコメントであふれていた。



（THE ANSWER編集部）