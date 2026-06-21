W杯日本―チュニジア戦

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。チュニジアを圧倒し、海外メディアからも称賛が相次いだ。

日本は前半4分に鎌田のゴールで先制。その後も試合を支配し、同31分には上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げた。さらに、後半24分には伊東がゴール。同38分には上田が2点目を決めた。異例の監督交代をしてこの試合に挑んだチュニジアはチャンスらしいチャンスを作れなかった。

英公共放送「BBC」は「チュニジアにとってはすべてが終わりだ。2度の大敗と監督の解任、これは忘れるべきワールドカップだ。一方で日本は、今大会の注目すべきチームとしての評価をさらに高めている」と称賛。英紙「ガーディアン」は「日本は今日これより前に、オランダがグループFで強烈な存在感を示すのを目撃したが、モンテレイでのチュニジアに対する徹底的な粉砕によって、彼らに完全に肩を並べた。サムライブルーは本物のフットボールチームだ」と称えた。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「この試合は、FIFAワールドカップの歴史における通算1000試合目のマッチとして記憶されるだろう。しかしながら、日本国外では、それ以上のこととしてはほとんど記憶に残らないかもしれない。まさに、完全に一方的な展開の試合だ」と脱帽。オーストラリア公共放送「ABC」は「サムライブルーは後半、ほとんど汗をかかず、チュニジアを翻弄」「アジアのチームにとっても、W杯の試合で4得点したのはこれが初めてだ」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）