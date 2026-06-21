メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務め、数々の名言を残した。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる4得点で大勝。本田からも数々の名言が飛び出した。

前半4分、左足で巧みに合わせた鎌田大地の先制ゴールには「うわっ、うまっ。左足ぴょんやって、これ」と絶賛した。

「今日は上田さん絶対点取る気するなぁ」と話した9分後の前半31分には、上田が追加点となるゴール。オランダ戦の同点弾直前の「いける気がする」に続いて、予言がまたも的中した。

さらにこのゴールは、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺さった。本田は「股抜きじゃない？神。股、サイドネットは神です！」と大興奮だ。

後半のハイドレーションブレイク（給水タイム）では、「こっからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」とコメント。後半38分の上田のゴール後は「イケイケドンドンやて、これ！！」と絶叫だ。

実況アナウンサーも「イケイケドンドン」のフレーズを口にすると、「めっちゃ使ってくるじゃないすか、おれの言葉！」と嬉しそうだった。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。本田はオランダ戦同様、NHKで解説を務める。



（THE ANSWER編集部）